Göz altına alınan şahıslar vatandaşların sağlığını kötü etkileyip madde bağımlılığına sürüklediği belirtildi. Yapılan aramalarda 25,47 gram metamfetamin, 2,99 gram esrar ve 612,52 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı yakından takip ediyor.
- uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonların süreceği belirtildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss