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Göz altına alınan şahıslar vatandaşların sağlığını kötü etkileyip madde bağımlılığına sürüklediği belirtildi. Yapılan aramalarda 25,47 gram metamfetamin, 2,99 gram esrar ve 612,52 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı yakından takip ediyor.

Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Kurtlu su içmekten bıktık

Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Kurtlu su içmekten bıktık

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