Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlen etkinliğe, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Türk sanat müziği sanatçılarıyla birlikte yaptıkları düet izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Konserde Aylin Şengül Taşçı, Eda Karaytuğ, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Şennur Dinleyen ve Umut Akyürek gibi Türk sanat müziğinin dev sesleri yer aldı. Sanat yönetmenliğini Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın üstlendiği 'Birlikte Söylüyoruz' etkinliğinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin dev sesleriyle birlikte birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarı seslendirdi.

Açılış konuşmaları sonrasında kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizle böylesine güzel bir çalışmaya imza atan ve sanat yönetmenliğini üstlenen Aylin Şengün Taşçı başta olmak üzere okul müdürümüze, öğrencilerimize onları böylesine güzel yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize, programa katılım gösteren ve öğrencilerimize unutulmaz bir akşam yaşatan kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, "Bakanımız Mahmut Özer'in vizyonuyla başlatılan bu güzel projenin başında olmak, parçası olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Biz bu çalışmayı yaparken Türkiye'nin bir çok iline uğramayı hedef haline getirdik. Doğu'ya, Batı'ya, Kuzey'e, Güney'e, her tarafa ulaşacağız dedik. Doğu'daki ilk durağımız Adıyaman oldu. Adıyaman benim daha öncede geldiğim yer. Çok severekte ziyaret ettiğim bir şehrimiz buranın tarihsel dokusu, insanların sıcaklığı herkesin büyük bir misafirperverlik duygusu içinde olduğu bir yer. Projemizin amacı sanatı usta tecrübeli sanatçılar tarafından yeni yetişmekte olan gençlere ifade edilmesi. Bu amaçla güzel sanatlar liseleri başta olmak üzere birçok lisedeki yetenekli öğrencilerimizi çok değerli sanatçılarımızla bir araya getirdik. Her bir eseri bir usta sanatçı bir öğrenciyle paylaşarak birlikte okuyor" dedi.

Daha sonra konuşan Ses Sanatçısı Melihat Gülses, "Harika bir proje, bunun için çok değerli Bakanımız Mahmut Özer'e gönülden teşekkürlerimi iletiyoruz. Biz sanatkarlarında böyle bir projede yer alması hepimiz için çok kıymetli. Çocuklarımızla Adıyaman'da ve başka birçok ilde beraber şarkılar söylememiz dünyanın en kıymetli duygusudur bizler için. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Usta sanatçılarla sahne alan lise öğrencilerinden Cemre Irmak Şaraldı, "Çok mutluyuz. Böyle bir programda yer almaktan hepimiz onur duyuyoruz. Hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz genel anlamda. Heyecanımız var dediğim gibi. İlk defa sanatçılarla beraber olacağız, sahne atmosferini ilk defa tadıyoruz. Provalarımız oldu sadece, onun dışında hepimiz yeniyiz" sözlerini kullandı.

