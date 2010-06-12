Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN Valiliği, hafta sonu kentte sağanak yağış beklendiğini duyurup vatandaşları uyardı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte cumartesi akşamından itibaren sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olunması istenen açıklamada, Gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü etkisini attırarak Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingölde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dönüşmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı; sel, su baskını, çatı uçması, heyelan, dolu, ağaç ve direklerin devrilmesi, hava ve kara ulaşımında aksamalarına dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.

Editör: Adıyaman Haber