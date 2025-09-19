Adıyaman’da MHP Var mı, Yok mu?

Teşkilat Var Ama Yok Gibi!”

Bir teşkilat düşünün…

Adı var, tabelası var; ama halkın gözünde yok hükmünde. İşte Adıyaman’daki MHP teşkilatı tam da böyle algılanıyor.

6 Şubat depreminden bu yana Adıyaman halkı çadırda, konteynerde, hâlâ enkazın gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. İşsizlik, göç, sağlık sorunları, barınma sıkıntısı… Liste uzayıp gidiyor. Peki bu yaralara siyasi partilerden kimler merhem olmaya çalışıyor?

Adıyamanlılar sokakta şu soruyu yüksek sesle dile getiriyor:

👉 “MHP teşkilatı nerede?”

👉 “Yetkililer uyuyor mu?”

👉 “Bu sessizlik, bu duyarsızlık nasıl açıklanabilir?”

Oysa siyaset, en çok da zor günlerde halkın yanında olmayı gerektirir. Adıyaman’ın tarihinde hiçbir siyasi teşkilat bu kadar sessiz, bu kadar görünmez olmamıştı. Vatandaş, MHP’nin sadece tabeladan ibaret olduğunu düşünüyor.

MHP’nin il ve ilçe teşkilatları gerçekten var mı, yok mu? Varsa ne yapıyorlar? Adıyamanlı vatandaşın feryadı ortada:

“Teşkilatta kimler var, adını bile bilmiyoruz.”

“Şehrimiz çaresizken MHP bu çaresizliğin neresinde?”

Suskunluk siyaseti, hele ki deprem gibi bir felaketin ardından kabul edilemez. Adıyaman halkı, sadece iktidar partisini değil, muhalefeti de, tüm siyasi hareketleri de görmek, duymak istiyor.

Eğer bir teşkilat halkın gözünde yok hükmündeyse, varlığı da sorgulanır. MHP Adıyaman Teşkilatı tam da böyle bir tablo ile karşı karşıya.