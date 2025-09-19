Adıyaman halkı, 6 Şubat depreminden bu yana Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatının varlığını sorguluyor. “Adıyaman’da MHP diye bir teşkilat var mı?” sorusu, şehirde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Deprem felaketinin üzerinden geçen uzun sürede Adıyaman’da birçok sorun yaşanırken, vatandaşlar MHP teşkilatının sessizliğini anlamakta güçlük çekiyor. Diğer siyasi partiler zaman zaman sahada görünürken, MHP teşkilatının ne yaptığı, nerede olduğu ve kimin görev başında bulunduğu bile bilinmiyor.

“Teşkilat var ama yok gibi” yorumunu yapan vatandaşlar, MHP Adıyaman İl Teşkilatı’nın şehrin dertleriyle ilgilenmediğini dile getiriyor. “Bu kadar sorun varken bir tek açıklama bile yapılmaz mı? Halk perişan, MHP nerede?” diye soran Adıyamanlılar, partinin sessizliğini “tarihi bir suskunluk” olarak niteliyor.

MHP’nin Adıyaman teşkilatında kimlerin görev aldığı, kimin başkan olduğu, yönetiminde kimlerin bulunduğu bile kamuoyunda bilinmiyor. Adıyaman halkı, “Bu teşkilat Adıyaman’ın hangi sorununa el attı? Çaresizliğimizin neresindeler?” diyerek isyan ediyor.

Haber: Mehmet Elçi

adıyamanlılar net

adıyaman haber