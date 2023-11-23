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Meydana gelen depremler sonrası AFAD'dan uyarı yayınlanarak, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir." denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz." uyarısı yapıldı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre bu akşam saat 17.46'da merkez üssü Adıyaman-Sincik/Geçitli olan 5.3 şiddetinde bir deprem ve yine saat 17.46 ile 17.49'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Art arda yaşanan depremler, başta Adıyaman olmak üzere çevre illerde de paniğe neden oldu. Bölgede vatandaşların panik ve korku ile ev ve işyerlerinden dışarıya çıkmasına neden olan şiddetli deprem 6 Şubat depremlerinin travmasını üzerinden henüz atamamış vatandaşlar, buldukları boş alanlarda toplandı.

Adıyaman ve Malatya Veliliklerinden yapılan ilk açıklamalarda, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, 6 Şubat depreminde hasar gören binalara girilmemesi konusunda kesin uyarılar yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi Geçitli Köyü olan ve yerin 6.1 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremden hemen 3 dakika sonra bu kez saat 17.49'da merkez üssü Battalgazi olan yerin 6.36 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Depremler, Malatya'nın ve Adıyaman'ın yanı sıra, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır il ve ilçelerinden de yoğun biçimde hissedildi.

"Vatandaşlar parklar, sokaklar ve caddelere çıktı, benzinliklerde kuyruk oluştu"

Yaşanan deprem, 6 Şubat depremleriyle büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da ciddi korku ve paniğe neden oldu. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk etti, dershanelerdeki öğrenciler kaçışırken, benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu. Oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda araç ve insan yoğunluğu meydana geldi. AFAD ekipleri tarafından yapılan saha taramasında ve Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamalarda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Başkanı Süleyman Kılınç: Olumsuz bir durum halinde lütfen 153 ile irtibata geçelim

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız şiddetli sarsıntı nedeniyle tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Ekiplerimizle irtibat halindeyiz. Olumsuz bir durum halinde lütfen 153 ile irtibata geçelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA