Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, bir tarlada başlayan anız yangını, çevredeki tarlalara sıçramadan itfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Çimen Köyünde meydana geldi. Çimenden ailesine ait 300 hektar tarlada anız yangını başladı. Kısa sürede etkili olan ve çevredeki tarlaları da tehdit eden yangın, köy sakinleri ile ihbar üzerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Diğer tarlalara sıçramadan söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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Muhabir: Adıyaman Haber