Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2014 yılında kasten adam öldürme suçundan Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.S.B., 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.C.B., 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.C. ile 12 yıl dokuz ay hapis cezası bulunan M.G.U., yakalandı. Polis ekipleri tarafından Adıyaman'da T.S.B., B.C.B., S.C. yakalanırken M.G.U. ise Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından cezaevine gönderildi.