Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kahta yönünde ilerleyen Yasin G. idaresindeki 02 ABP 660 plakalı kamyonet, Melahat Y. yönetimdeki 34 BR 2463 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Yasin G., Melahat Y., ve otomobilde Harun Nisa T., Hatice T., Zeynep Halime Y., Ayşe Y. ve Aşhan Y., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar çekilmesiyle yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

