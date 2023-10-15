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Kimlik, ehliyet, emniyet kemeri, ruhsat kontrollerinin yapıldığı denetimde ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uyarak yolculuk yapmaları konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, yolda kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerince durdurularak cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekiplerince şehrin belli bölgelerinde vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmeleri adına güvenlik önlemleri alınırken, kontroller sıklaştırıldı.

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