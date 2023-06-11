Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden sevkli olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise gelen 49 yaşındaki Şahin Erkenekli, Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Öcal ve ekibi tarafından ilk defa uygulanan kapalı sistem (Laparoskopik peptik ülser perforasyonu) yöntemiyle mide ameliyat gerçekleştirildi.

"Acık ameliyat aslında bu devirde tarihe karışması gerekiyor"

Ameliyat sonrası hastayı serviste ziyaret ederek sağlık durumunu inceleyen Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Öcal, "Hastamız bundan yaklaşık bir hafta önce mide delinmesi şikayetiyle acile başvuruyor. Biz yapılan görüntülenme sonucunda midesinde delinme olduğu ortaya çıktı. Mide delinmesi acil ameliyat edilmesi gereken bir hastalıktır. Biz de acilen ameliyata aldık. Karnında çok ciddi anlamda apse vardı biraz beklemiş bir hasta. Şimdi bu toplumda genel olarak hastanelerde hep açık ameliyat yapılıyor. Acık ameliyatların aslında bu devirde tarihe karışması gerekiyor. Biz açık yapmış olsaydık ne gibi dezavantajları vardı, mesela yaraya enfeksiyon, ikincisi hastanede kalış süreci, üçüncü taburcu olduktan sonra çok şiddetli ağrılar, dördüncüsü ileride fıtık gelişmesi, beşincisi bağırsakların düğümlenmesi, yapışıklar gibi bu tüm riskleri ortadan kaldırmış olduk" diye konuştu.

"Depremden önceki duruma dönmeye çalışıyoruz"

Ameliyatla sağlığına kavuşan Şahin Erkenekli'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastanede ilk kez yapılan ameliyatla ilgili değerlendirmede bulunan Başhekim Doçent Doktor Mehmet Şirik, "Sayın hocama bu yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. İl olarak, hastane olarak büyük bir afet yaşadık, büyük bir sıkıntı yaşadık ama bu sıkıntının devam etmemesi için bir şekilde normalleşmeye dönmemiz lazım. Hepimizin işin bir ucundan tutması lazım. Biz de hastane olarak normalleşme sürecinde hem hastalarımızın daha iyi hizmet alması, hem de vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için yavaş yavaş depremden önceki duruma dönmeye çalışıyoruz. Hastamız sıkıntılı bir durum yaşamış halk arasında mide delinmesi dediğimiz olay meydana gelmiş hocamız da bu operasyonu kapalı Laparoskopik bir şekilde cerrahi müdahale yapmış başarılı bir ameliyat oldu. Hem hastanın hastaneye yatış süreci, enfeksiyon riskinin daha az olması, bunların avantajları hocamıza tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.

"Biz çok memnun kaldık"

Şahin Erkenekli'nin eşi Hürrü Erkenekli ise zor bir süreci doktorlar sayesinde sorunsuz bir şekilde atlattıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Eşinin ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade eden Erkenekli ise şunları söyledi:

"Normalde gece bir şeyi yoktu ağrıyla uyandı. Mideme kramplar giriyor falan dedi. Biz direk Gölbaşı hastanesine götürdük. Orada birkaç saat uğraştılar gaz sıkışması falan diye sonra baktılar bir yerden hava sızıyor falan dediler ya bağırsaklarda delinme var diye düşündüler ya da mide de delinme var diye düşündüler. Sonra buraya hocamızın yanına geldik. O kapalı ameliyat önerdi bize. Biz de kabul ettik, güvendik ve gerçekten güvenimizi boşa çıkartmadı. Eşim bir gün sonra ayağa kalktı, çok iyi şu anda. Hastane ve doktorumuz çok iyiler. Özellikle şu depremin yaşandığı dönemlerde her yer karışık durumdayken burası çok iyi durumdadır. Biz çok memnun kaldık."

Sağlığına kavuşan Şahin Erkenekli ise doktorlara teşekkür ederek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik ve ekibine başarılar diledi.

Kaynak : PHA