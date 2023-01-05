Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman genelinde görev yapan İlkokul müdürleri ile bir araya gelerek "Genel Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

Adıyaman Merkez Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmaları yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında yapılan toplantıya, Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilkokul yöneticileri katıldı.

Toplantıya okulların eğitim-öğretim durumu, okullarımızda yapılan bakım-onarım- güçlendirme çalışmaları, "Aile Okulu projesi' ve “Köy Yaşam Merkezi Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerimizin faydalandırılması, İYEP Kursları, temizlik ve kırtasiye ödeneklerinin düzenli takibi, kantin ve pansiyon denetimleri, TÜBİTAK çalışmaları, Rehberlik ve zümre faaliyetleri, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan faaliyet ve etkinlikler, veliler ile okullar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim paydaşları ile ekip ruhunu yakalayabilmek, taşımalı eğitim ve taşıma kapsamında verilen yemek hizmeti ile ilgili dikkat edilecek konular ele alındı.

Eğitimin insan yetiştirme sanatı olduğuna vurgu yapan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Eğitimde bir başarı istiyorsak, tüm paydaşlar olarak hepimizin gereken özveriyi göstermesi gerekiyor. Gönülden, azimle ve istikrarla çalışarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini olabildiğince desteklemeliyiz. Öğrencilerimizin akademik başarısı kadar sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bireyler olması da bizler için oldukça önemli. Bu konuda her türlü özveriyi gösteren siz okul müdürlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantı sonunda Ramazan Aşcı, katılımcılarla görüşmelerde bulunarak sorunlarını ve isteklerini dinledi. Toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.