6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için toplu yaşam alanlarında bu hafta; Mevlit, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Ravza İlahi programı Vartana Prefabrik Yaşam Alanında düzenlendi. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen programda depremde vefat eden şehitlerimizin ruhuna düzenlenen Mevlüt etkinliğinin ardından misafirler için hazırlanan ikramlıklar dağıtıldı. Grup Ravza tarafından ilahiler okunarak katılan misafirler duygusal anlar yaşadı. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Deprem Şehitlerimizi Anma Programı; toplu yaşam alanlarında devam ederek asrın felaketinin yaşandığı bu zor günlerde deprem şehitlerini anıp kederli ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edecektir.

Vartana Toplu Yaşam Alanında kalan vatandaşlar programın onlar için çok güzel olduğunu ve bu sayede deprem şehitlerinin unutulmadığını söyleyerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA