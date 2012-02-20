Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında yapılan Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı, il merkezi ve tüm ilçelerdeki sağlık tesislerinin başhekimleri ve idarecilerinin katılımıyla Çelikhan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, halktan gelen öneri ve şikâyetler değerlendirilerek, bu konuda neler yapılabileceği görüşüldü.

Yeni dönemde tüm sağlık tesislerine atanan hekimlerin Adıyaman’da kalıcı olabilmesi adına, neler yapılabileceği değerlendirildi.

İlde eksik olan tıp dallarında yeni doktorların atanması için Bakanlığa bu konuda yapılan taleplerin yeniden iletilmesi kararlaştırıldı.

2015 ve 2016 yıllarındaki yeni hastane açılışları ile merkez ve ilçe hastanelerinde yapılan ciddi altyapı çalışmaları ve en üst teknolojiye sahip yeni tıbbi cihazların İle kazandırılması alanında Türkiye’de en iyi performans gösteren Genel Sekreterliklerden bir tanesi olduğu, bundan sonraki süreçte de bu başarının devam ettirilmesi yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceği görüşüldü.

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha nitelikli hale getirilmesi için yeni yatırım planlamaları gözden geçirildi.

2015 yılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından tıbbi, idari ve mali kıstaslara göre yapılan değerlendirme sonucu, birliğe bağlı, Besni Devlet Hastanesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi ve Çelikhan Devlet Hastanesi hizmet kalitesini artırarak C başarı grubundan B grubuna yükseldiği bildirildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de B başarı grubundan A başarı grubuna yükseldiği belirtildi.

Öz, sağlık tesislerinin bu başarısından dolayı başta hastane yöneticileri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini toplantıda dile getirdi.