Tahmini Okuma Süresi: dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıldönümü etkinlikleri Adıyaman Valiliği bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Sunum sırasına göre Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından çelenklerin anıta sunulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunum törenine Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Kaynak : PHA