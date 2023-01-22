Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin doğu kısmında bulunan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımı devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin de milyonluk yatırım yaptığı projeyle büyük destek verdiği proje hakkında bilgi veren sorumlular, çalışmaların ilk etabının büyük oranda tamamlandığını dile getirerek, ilk etabın asfalt serimine başladıklarını söylediler.

Konu şile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kısa süre içerisinde yolun kısmi olarak trafiğe açılacağını söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi olarak bizim de 10 milyon TL'yi aşkın bir bütçeyle 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 8 bin 155 metre içme suyu hattı döşeyip, bağlantı yollarını tamamlayacağımız proje en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.

