AK Parti kurulduğu günden beri her kademesinde yer alan ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekilliği görevinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına atanan Ahmet Aydın kentte sevince neden oldu.

Resmi gazetede yayımlanmasın ardından depremin vurduğu Adıyaman'da sevince neden olurken binlerce kişi sosyal medya hesaplarından mutluluklarını dile getirdi. Bir çok kişi Aydın'ın bakan yardımcılığının ardından tebrik mesajı yayımladı.



Kaynak : PHA