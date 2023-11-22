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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları ve takibi sonucu hakkında yakalama kararı bulunan A.K ve A.Ç adlı şahıslar farklı tarihlerde gözaltına alındı.

Şahısların sorgusunda A.K.'nin, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya jakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun Kaçması suçlarından arandığı ve 14 yıl 44 ay 22 gün kesinleşen hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yine yakalama kararı bulunan A.Ç'nin sorgusunda ise, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Her iki zanlı şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.