Ankara Garı önünde "Emek, Demokrasi ve Barış" talebiyle, gerçekleştirilmek istenen miting IŞİD tarafından düzenlendiği saldırıda, 104 kişinin yaşamını yitirdiği ve 391’i ağır olmak üzere 500’den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı kınamak için Demokrasi Parkı önünde Adıyaman Emek Demokrasi Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin katıldığı açıklamada kalabalık adına konuşan İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Av. Dilan Güler,"10 Ekim 2015 tarihinde, coğrafyamızda mücadele veren, emek ve meslek örgütleri bir araya gelerek, Ankara Garı önünde toplandı ve “Emek, Demokrasi ve Barış” talebiyle, bir miting gerçekleştirmek istediler. Maalesef ki; önceden planlandığı çok iyi anlaşılan ve IŞİD tarafından düzenlendiği bilinen bu saldırıda, 104 insanımız yaşamlarını yitirdiler. 391’i ağır olmak üzere 500’den fazla insanımız da yaralandı.

Aradan tam 8 yıl geçti. Geçen 8 yıla rağmen, bu katliamın faillerinin bulunması adaletin yerine getirilmesi başta hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları olmak üzere toplum vicdanını tatmin edecek etkin bir yargı süreci yürütülmedi."dedi.

"10 Ekim katliamının yıldönümünde, yetkililere seslenmek istiyoruz"

Etkin bir yargı süreci gerçekleşmediğini aktaran Güler,"Yargı sistemi, adeta bu büyük saldırıyı gerçekleştiren insanlık suçlularını, koruma altına aldı. Maalesef ki bugüne kadar, etkin bir yargı süreci gerçekleştirilmedi. Mahkeme heyeti defalarca değiştirildi. Delil olarak dosyaya giren görüntülerde yer alan kişilerin hiçbiri aranmadı, yakalanmadı. Güvenlik politikalarının, istihbaratın böylesine güçlü olduğu bir devlet yapısı içinde, 10 Ekim’de Ankara Gar önünde meydana gelen katliamın, önceden bilinmemiş olması, mümkün değil. Gerekli araştırmalar ve soruşturmalar en başından itibaren maalesef ki yapılmadı. Adli süreç adeta katilleri koruyucu bir nitelik kazandı. Gar katliamını gerçekleştiren katiller, serbestçe dolaşmaya devam ederken maalesef ki 10 Ekim katliamında yakınlarını kaybedenlerin, bugüne kadar yapmış oldukları her açıklama, polis şiddetiyle karşılaştı. Her yıl olduğu gibi, bir kez daha 10 Ekim katliamının yıldönümünde, yetkililere seslenmek istiyoruz. 10 Ekim 2015 tarihinde, IŞİD adlı örgütün saldırısı sonrası, hayatını kaybeden 104 kişinin yakını, emek ve meslek örgütleri ve yanı sıra hak ve hukuk örgütlerinin müdahil oldukları dava sürecini, etkin ve şeffaf bir şekilde yürüterek, adaleti tesis edin, yakınlarını kaybedenlerin acılarını dindirin. Katliamın gerçekleştiği dönemde görevde olan emniyet, istihbarat, kolluk birimleri ihmali olan kim varsa hepsini ortaya çıkaracak araştırma ve soruşturmayı bir an önce yapın. Katliamda yaşamını yitiren insanlarımızın yakınlarının hak taleplerini bastırmaya, susturmaya çalışmayın. Bizler, 10 Ekim katliamının yıldönümünde bir kez daha 10 Ekim katliamını gerçekleştiren katillerin, bu konuda müdahili ya da ihmali olan kim varsa hepsinin ortaya çıkarılmasını ve yargılanmalarını talep ediyoruz."Şeklinde konuştu.

Toplanan kalabalık bir süre slogan atarak daha sonra olaysız şekilde dağıldılar.



Kaynak : PHA