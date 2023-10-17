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Tarımsal üretim desenini her geçen gün çeşitlendiren Adıyaman'da, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılarak markalaşmasını sağlamak amacıyla, İl Özel İdaresi tarafından projelendirilerek yapımı tamamlanan Tarım Mükemmeliyet Merkezi, Adıyaman Merkez Sarıharman Köyü’nde hayata geçiriliyor.

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen ve Merkez Sarıharman Köyü’nde 4 bin 350 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi’nde, 4 adet ve her biri bin 350 metrekare olan soğuk hava deposu yer alıyor. Badem işleme tesisi ile yaş meyve ve sebze işleme tesisinin de bulunduğu merkezde ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların alımına başlandı.

Vali Varol başkanlığında yapılan toplantıda, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından işletilecek olan makine ve teçhizatların alınmaya başlandığı Tarım Mükemmeliyet Merkezinin yol haritası belirlenerek çiftçilerin ürünlerini katma değeri yüksek ürünler haline getirilerek Adıyaman’ın kalkınmasına katkı sağlanması hususları değerlendirildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol yaptığı açıklamada, “İlimiz için büyük önem arz eden ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne destek veren katkıda bulunan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA