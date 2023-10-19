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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde ağır yıkıma neden olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devam eden yıkımlar esnasında 3 katlı bina iş makinasının çıkarttığı korna sesiyle çöktü.

Hürriyet Mahallesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımında bir başka binanın yıkımı yapıldığı esnada iş makinasının korka sesinden etkilenen bina kısmen çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kısa süreli panik yaşandı. Binanın çökmesi ile etrafı saran toz bulutu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Kaynak : PHA