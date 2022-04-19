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Ziraat Odası’nda muhtarlar ve tütün firmaları toplandı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında, çeşitli tütün markalarının yetkilileri ve muhtarlar toplantı yaptı.

19 Nisan 2022 Salı 14:19
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Ziraat Odası’nda muhtarlar ve tütün firmaları toplandı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan başkanlığında, çeşitli tütün markalarının yetkilileri ve muhtarlar toplantı yaptı.

2021 yılında Wirginia ve Ege menşeili tütün fiyatlarının düşük olması sebebiyle 2022 üretim yılında da aynı sorunla karşılaşılmaması için toplantı yapıldı. Tütün firmalarının temsilcileri, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu ve Paşamezrası Köyü Muhtarı Hüseyin Göçer, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında ziraat odasında toplandı.

Yapılan toplantıda, tütün fiyatlarının çok düşük olduğuna değinen Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, “İlimizde tütün fiyatları oldukça düşük tutulmaktadır. Ege bölgesi ile aramızda yaklaşık 14-15 TL gibi büyük bir fark var. Bu fiyat farkı en asgariye çekilmek zorunda aksi takdirde firmalar tütün ekecek çiftçi bulamayacak. Geçen yıl fiyatların düşük olmasından kaynaklı bu yıl için çiftçide yüzde 20 , tütün rekoltesinde ise yüzde 40 düşüş yaşanılacağı kanaatindeyiz” dedi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine değinen Başkan Şahan, “Gerek mazot, gerek arazi kiraları, fideler gibi önemli kalemlerde artan fiyatlarla üretim yapılamaz duruma gelmiştir. 2022 yılı tütün fiyatlarının yakın zamanda açıklanacağı bu günlerde tütün firmaları temsilcilerine fiyat konusunda tatmin edici bir rakam açıklanmasını bu rakamın ise en az 45-50 TL bandında olması gerekir” diye konuştu.

Kaynak: iha
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