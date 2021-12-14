Zeytin üreticileri eğitim için Aydın’a gitti

Adıyaman’da zeytin üreticileri Aydın’ın Söke ilçesine zeytin ile ilgili eğitim almak için yola çıktı.

Aydın Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitime gitti. Adıyaman’da zeytin üreticilerine yönelik yapılan eğitim yayım faaliyetleri kapsamında 32 üretici, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin nezaretinde, Aydın’ın Söke ilçesinde Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitime alınacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünde 15-17 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak eğitim programına katılacak üreticileri Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas uğurladı.

Nurettin Kıyas burada yaptığı açıklamada, “Zeytin üreticilerine yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında bugün 32 üreticimizi Aydın Söke’ye eğitime gönderiyoruz. Üreticilerimiz 3 günlük teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacaktır. Bilindiği üzere; ilimiz iklim ve toprak yapısı ile zeytin yetiştiriciliğine çok elverişli bir konumda olup, halihazırda 28 bin dekar üretim alanımız mevcuttur. Mevcut zeytin alanlarımız ile ülke genelinde 20. sırada bulunmaktayız. Üretim sezonu içerisinde sahada yaptığımız çalışmalar kapsamında üreticilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir teknik geziyi organize ediyoruz. Bu vesileyle bizlere destek olan İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum, gezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

iha