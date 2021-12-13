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Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, okullarda kantin denetiminde bulundu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:56
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Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, okullarda kantin denetiminde bulundu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Özellikle küçük çocukların sağlığını doğrudan etkileyen kantinlere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünler kadar, çalışanların ve işyerlerinin temizliğini de inceleyerek, şartlara uymayan kantinlere eksikliklerini gidermesi için uyarıları da bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren zabıta müdürlüğü yetkilileri, denetimler sonunda eksikliklerini gidermeyen kantinlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını da söyleyerek tek gayelerinin öğrencilerin daha sağlıklı gıda tüketmesi olduğunu belirtti.

Kaynak: iha
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