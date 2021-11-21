Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

21 Kasım 2021 Pazar 12:33
3 Okunma
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde vatandaşların duygularıyla oynayarak para toplayan dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren zabıta müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları dilencilere Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre ceza kesildiğini söyledi. Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Aydın, Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini dile getirdi
Milletvekili Aydın, Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini dile getirdi
Kaymakam Arslantürk, köylülerle bir araya geldi
Kaymakam Arslantürk, köylülerle bir araya geldi
Adıyaman’da kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Adıyaman’da kavşak ve refüj düzenleme çalışması
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi
İtfaiye ekipleri yavru köpeği sahiplendi
Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi
Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi
Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü
Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü
Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Kahta ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Adıyaman’da çiftçilere nar fidanı dağıtıldı
Adıyaman’da çiftçilere nar fidanı dağıtıldı
Ressam, Nemrut Dağı’nda canlı performans sergiledi
Ressam, Nemrut Dağı’nda canlı performans sergiledi
Şehit Doğan, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Doğan, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı
Adıyaman’da emniyet kemeri denetimleri artırıldı
Adıyaman’da emniyet kemeri denetimleri artırıldı
Milletvekili Aydın’dan farklı seviyeli kavşak açıklaması
Milletvekili Aydın’dan farklı seviyeli kavşak açıklaması
Jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Jandarmadan emniyet kemeri denetimi
Adıyamanlı çiftçilere 25 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Adıyamanlı çiftçilere 25 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Bıçaklı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi
Bıçaklı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 gözaltı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 gözaltı
Pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu
Pide fırınında çıkan yangın paniğe neden oldu
‘Okullarda Enerji Verimliliği’ konferansı
‘Okullarda Enerji Verimliliği’ konferansı
Binanın çatısında iş makinesi
Binanın çatısında iş makinesi
Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti
Davullu zurnalı ‘aşı’ daveti
Yeni otobüsler dualarla hizmete başladı
Yeni otobüsler dualarla hizmete başladı
Yaşlı kadının bagajda yolculuğu
Yaşlı kadının bagajda yolculuğu
Adıyaman’da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Adıyaman’da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi
Başkan Kılınç, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi
Besni Alperen Ocaklarında görev değişimi
Besni Alperen Ocaklarında görev değişimi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim