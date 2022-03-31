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Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarında dereceye giren Adıyaman Gençlik Spor Kulübü yüzme sporcularını ziyaret etti.

31 Mart 2022 Perşembe 12:35
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Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarında dereceye giren Adıyaman Gençlik Spor Kulübü yüzme sporcularını ziyaret etti.

Adıyaman 100.Yıl Yüzme Havuzunda antrenman yapan yüzücüleri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, müsabakalarda madalya alan ve yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanan Gençlik Spor Kulübü Yüzme Sporcuları ve onları izlemeye gelen aileleriyle sohbet ederek başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışlarında 9 ilden 18 takımdan yaklaşık 220 sporcu, mücadele etti. Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücülerimiz müsabakalarda 25 tane birincilik madalyası, 27 tane ikincilik madalyası, 20 tane üçüncülük madalyası alarak 14 yaş erkekler kategorisinde takım halinde 1. olup diğer yaş kategorilerde takım halinde 2. elde etti. Bu başarı ilimiz için gerçekten mutluluk verici. Ben çocuklarını yüzme sporuna teşvik eden başta ailelerimizi, yarışlarda derece elde sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

100.Yıl Yüzme Havuzunda Sporcularımızın antrenmanlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş sporcularımız ve aileleriyle tek tek sohbet ederek onlara tatlı ikramında bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derece elde sporcular 15-16 Nisan tarihinde Van’da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: iha
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