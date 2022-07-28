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“Yüz yüze 100 gün” programında köylülerle bir araya geliniyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarına talimatıyla "Yüz yüze 100 gün" programları doğrultusunda AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın başkanlığında Rezip-Koçali Bölgesi, Zey, Albet, Palanlı, Alğan, Rezip, Şemikan ve Koçali Köyü halkıyla bir araya geldi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 15:17
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“Yüz yüze 100 gün” programında köylülerle bir araya geliniyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarına talimatıyla "Yüz yüze 100 gün" programları doğrultusunda AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın başkanlığında Rezip-Koçali Bölgesi, Zey, Albet, Palanlı, Alğan, Rezip, Şemikan ve Koçali Köyü halkıyla bir araya geldi.

Ziyarete, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Merkez ilçe İl Genel Meclis Üyesi Hamza Özçelik ve partililer katıldı.

Köy ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Yüz yüze 100 gün programları gerçekleştirmek için Rezip-Koçali bölgesine bağlı 7 köyümüze ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Köylerimiz gerçekten her dönemde AK Partimize gereken desteği, ilgi ve alakayı göstermiştir. Her kritik dönemeçte de köylerimiz sağduyulu ve memleket lehine tavır almıştır. Bugün TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Üyemiz Hamza Özçelik ve il, ilçe teşkilatında bulunan arkadaşlarımızla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Zaten sürekli bir aradayız, sürekli iletişim halindeyiz. Köy muhtarlarımızla hemen hemen her gün gerek telefonla gerekse de yüz yüze görüşüyoruz. Köylerimizin sorun ve taleplerini dinleyip ilgili birimlere ulaştırıyoruz. Köylerimize hizmet götürebilmek ve sorunları çözmek ve mümkün olduğunca en aza çekmenin gayreti içerisindeyiz. Teşkilat olarak ta birlik beraberlik içerisindeyiz. Amacımız yaklaşık 20 yıldır bu memlekete hizmet eden AK Partimizi 2023 seçimlerine köylerimizin desteği ve hayır duasıyla en iyi noktaya taşımaktır. Bugün ziyaret ettiğimiz köy başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve köy halkımıza ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programa katılan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Köylerimiz hizmeti hakkediyor. Biz ne kadar hizmet etsek azdır. 20 yıldır AK Partimize olan destekleri ve hayır dualarından dolayı bütün köylerimize çok teşekkür ediyorum. Köylerimiz her daim Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durdu. İnanıyorum ki önümüzdeki 2023 seçimleri de aynı desteği hatta daha fazlasını göstereceklerinden en ufak bir şüphemiz yok. Bu vesile ile köy başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve köydeki hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri halkımıza mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise; "Biz AK Parti olarak sürekli sahadayız ve halkımızın her zaman emrindeyiz. Bugün Milli savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Üyemiz Hamza Özçelik ve teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile birlikte köylerimizi ziyaret ederek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Kaynak: iha
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