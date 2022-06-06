Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 4.katından aşağıya düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesinde yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın 4.katında çalışan Hüseyin Coşkun (61), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşen Hüseyin Coşkun yaralandı. Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Coşkun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşku’nun cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha