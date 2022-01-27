Yüksek ateşi olan çocuğu hastaneye UMKE yetiştirdi

Adıyaman’da, yüksek ateş nedeniyle fenalaşan küçük çocuğun yardımına UMKE yetişti. Küçük çocuğu alan UMKE, karlı yolları aşarak hastaneye ulaştı.

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyünde ikamet eden ve yüksek ateşi bulunan Fırat Eymen Yiğit’in (3), ailesi karlı yolda hastaneye ilerleyemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yolun karla kapalı olmasından dolayı ambulansın gidemeyeceğini anlayan çağrı merkezi belirtilen yere UMKE gönderdi. Harekete geçen UMKE, kısa sürede Fırat Eymen Yiğit’e, ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Fırat Eymen Yiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

iha