Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde durmayarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zeynep İclal D.’ye (14), sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Okul çıkışı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep İclal D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha