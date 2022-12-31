Yolcu dolu şehir içi minibüs alev alev yandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehir içinde yolcu taşıyan Ali Şahin yönetimindeki 02 M 0295 plakalı minibüsün motor kısmından alevlerin yükseldiğini görünce park ederek, minibüsteki yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.