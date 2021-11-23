Yıldırım’dan Öğretmenler Günü mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım mesajında, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın vatan ve millet sevgisiyle yetiştirilmesi noktasında büyük rol oynayarak onları çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran ve her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimizin onur gününü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakarlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar. Bu vesileyle saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

iha