Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan asfalt sezonunu açan, diğer yandan da kaldırım ve refüj çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: PHA