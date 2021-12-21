Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek

Yeşilay Adıyaman Şubesi, İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle proje döngüsü eğitimi almaya hak kazandı.

Proje döngüsü eğitimiyle katılımcıların proje yazma becerilerinin geliştirilmesi ve şubelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Program kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’teki 2 şube personeli ve gönüllülerden oluşan 71 kişiye eğitim verildi.

Eğitimi tamamlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirten ve eğitimle ilgili bilgiler veren Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci, “Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı yürüttüğümüz pek çok proje bulunuyor. Ancak sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele etmek için her zaman projelere ihtiyaç var. Bu noktada da bölgelerin ihtiyaçlarını bilen bizlere, yani şubelere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu eğitim sayesinde artık hem projeler geliştirecek hem de projelerimiz için kaynak oluşturabiliriz.

Yeşilay’a gönül veren arkadaşlarımızla birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız. Yeni projelerimizle bağımlılıklarla mücadelemizi güçlendirerek sürdürecek ve Hatay’a katkılarımızı daha da artıracağız” diye konuştu.

iha