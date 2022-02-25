Yerli Biçerdöver Adıyaman’da Çiftçilerle Buluştu

Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv, düzenlediği etkinlikte çiftçilere yerli üretim DEUTZ FAHR C 6025’i tanıttı.

Türkiye’nin ilk yerli üretimi biçerdöver etkinliğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda DEUTZ-FAHR C6205 biçerdöver çiftçilerden tam not aldı.

Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv bahçesinde düzenlenen tanıtıma Biçerdöver Müdürü Ahmet Ömer Oğuz, Bölge Müdürü Mehmet Koyuncu, Bölge Teknik Müdürleri Burhanettin Topal, Güven Öner ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Same, Deutz-Fahr marka traktör ve biçerdöverlerin her çiftçinin talep ettiği bir marka haline geldiğini belirten Aksan Group yönetim kurulu başkanı Yusuf Akbaş, şunları söyledi: Yerli üretim C6205 ile daha az yakıt, daha iyi hasat ve kesintisiz servis - parça desteğine sahip olacaksınız dedi.

Akbaş, “Çiftçilerimizin, biçerdöveri daha yakından inceleyebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz tanıtım etkinliğimizde çiftçilerimiz yerli üretim Deutz Fahr C6205 model biçerdöverimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Tanıtımını yapmış olduğumuz biçerdöver modelinde çiftçilerimiz için kaçırılmayacak bir tanıtım oldu.

Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv olarak bölge çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.