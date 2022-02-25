Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.851,38
ALTIN
866,06
DOLAR
14,08
STERLİN
18,95
EURO
15,88

Yerli Biçerdöver Adıyaman’da Çiftçilerle Buluştu

DEUTZ-FAHR Türkiye’nin Hayali Olan Yerli Biçerdöver Üretimine Başladı Türkiye Bandırma’daki fabrikamızda ilk yerli biçerdöver DEUTZ-FAHR C6205 üretildi ve üretim devam ediyor.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
25 Şubat 2022 Cuma 01:09
10 Okunma
Yerli Biçerdöver Adıyaman’da Çiftçilerle Buluştu
Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv, düzenlediği etkinlikte çiftçilere yerli üretim DEUTZ FAHR C 6025’i tanıttı.
Türkiye’nin ilk yerli üretimi biçerdöver etkinliğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda DEUTZ-FAHR C6205 biçerdöver çiftçilerden tam not aldı.
Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv bahçesinde düzenlenen tanıtıma Biçerdöver Müdürü Ahmet Ömer Oğuz, Bölge Müdürü Mehmet Koyuncu, Bölge Teknik Müdürleri Burhanettin Topal, Güven Öner ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Same, Deutz-Fahr marka traktör ve biçerdöverlerin her çiftçinin talep ettiği bir marka haline geldiğini belirten Aksan Group yönetim kurulu başkanı Yusuf Akbaş, şunları söyledi: Yerli üretim C6205 ile daha az yakıt, daha iyi hasat ve kesintisiz servis - parça desteğine sahip olacaksınız dedi.
Akbaş, “Çiftçilerimizin, biçerdöveri daha yakından inceleyebilmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz tanıtım etkinliğimizde çiftçilerimiz yerli üretim Deutz Fahr C6205 model biçerdöverimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Tanıtımını yapmış olduğumuz biçerdöver modelinde çiftçilerimiz için kaçırılmayacak bir tanıtım oldu.
Same, Deutz-Fahr Adıyaman Bölge Bayii Aksan Group Otomotiv olarak bölge çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 25.02.2022 01:28
Anahtar Kelimeler:
Yerli Biçerdöver Adıyamanda Çiftçilerle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti
Müdür Gönen, personellerle vedalaştı
Müdür Gönen, personellerle vedalaştı
AK Partili kadınlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
AK Partili kadınlar, Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Başkan Kılınç’tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral
Başkan Kılınç’tan, usta sanatçıya hasta yatağında moral
Çocukların tehlikeli oyununu polis engelledi
Çocukların tehlikeli oyununu polis engelledi
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Adıyaman’da, iki grup arasında kavga
Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Milletvekili Tutdere’den, uyuşturucu ile mücadele için önerge
Milletvekili Tutdere’den, uyuşturucu ile mücadele için önerge
Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi
Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi
Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi
Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor
Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor
Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu
Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu
Park halindeki otomobil soyuldu
Park halindeki otomobil soyuldu
Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Mazgal hırsızları tutuklandı
Mazgal hırsızları tutuklandı
Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı
Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu
İki günde 539 adres karantina altına alındı
İki günde 539 adres karantina altına alındı
Kuşaklama kanalı projesi yıl içerisinde tamamlanacak
Kuşaklama kanalı projesi yıl içerisinde tamamlanacak
Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi
Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi
Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı
Gençler Avrupa’ya gidiyor
Gençler Avrupa’ya gidiyor
Adıyaman’da 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı
Adıyaman’da 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim