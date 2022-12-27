Yenilenen Demokrasi Parkı dikkatleri üzerine çekiyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği Demokrasi Parkındaki iyileştirmeler tamamlanma aşamasına geldi.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, daha önce sosyal donatı alanları ve meslek grupları için düşünülen alanların tamamlandığını parka son olarak oturma gruplarının montajının yapıldığını belirterek, parkın en kısa sürede yeni haliyle halkın hizmetine sunulacağını söylendi.

Peyzaj çalışmaları da devam eden parkın yeni halini çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkür etti.