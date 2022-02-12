Yazar Ekrem Arpak Adıyaman’da imza günü düzenledi

Şanlıurfalı Sanatçı ve Yazar Ekrem Arpak’ın kaleme aldığı M.K.G Babasının Oğlu isimli kitabın imza ve tanıtım günü etkinliği gerçekleştirildi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar’ın adını taşıyan kitabın imza ve tanıtım günü Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi karşısında bulunan bir işyerinde gerçekleştirildi. Yazar Ekrem Arpak’ın, 2. kitabı olan imza gününe çok sayıda kişi katıldı.

Yazar Arpak, okurlarının kitaplarını tek tek imzalayarak etkinliğe katıldıkları için teşekkürlerini iletti. Okurları ise, sık sık ‘Gülpınar’ sloganları attı.

iha