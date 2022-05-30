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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren motor sürücüsü yaralandı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:47
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren motor sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABR 899 plakalı motosikletiyle Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında ilerleyen Murat İde, yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat İde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan Murat İde’ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. İde, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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