Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.451,18
ALTIN
901,06
DOLAR
14,83
STERLİN
18,65
EURO
15,65

Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen “Çok okuyan çok gezer” projesi ödüllü kitap okuma yarışmasının tanıtımı programında yarışmaya katılacak öğrenciler için itaplar dağıtıldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 16:44
3 Okunma
Yarışmaya katılacak öğrenciler için kitaplar dağıtıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen “Çok okuyan çok gezer” projesi ödüllü kitap okuma yarışmasının tanıtımı programında yarışmaya katılacak öğrenciler için itaplar dağıtıldı.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okumayı bir yaşam becerisi ve hayatın vazgeçilmez alışkanlığı haline getirmek amacıyla Adıyaman Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Çok okuyan çok gezer" projesi kitap okuma yarışması hayata geçirildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ’’Valiliğimiz ve Belediyemizin katkılarıyla yürütülen “Çok okuyan çok gezer” projesi kitap okuma yarışmamızın ilkini bu sene başlatmış oluyoruz. Bu projeyi İlimizde ortaokul ve liselerimizde okuyan 60 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Kampanyamızın sonucunda öğrencilerimiz en az ikişer kitap okuyarak çok kısa süre içerisinde 120 bin kitap okumuş olacak. Okumadan anlamak, anlamadan yorumlamak, yorumlamadan da kişilerin kendini ifade etmesi mümkün değil. Çocuklarımızın okuyup kendini yetiştirmesi ve geliştirmesi açısından önemli bir projedir. Okunan kitaplar daha sonra kütüphanelere hediye ediliyor. Bu da kütüphanelerimizdeki kitap sayımızın artmasına katkı sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız kampanyalarla yaklaşık 1 milyon 500 bin kitabımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Öğrenci başına düşen kitap sayımızın çok kısa süre içerisinde öğrenci başına 2.8’den 10’a yükselttik. Projeyle ayrıca İlimizde öğrencilerimize kitap okuma kültürünü oluşturmak istiyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise konuşmasında, “Benim gençlere tavsiyem, o kadar çok okuyun ki entelektüel birer Türk vatandaşı olarak hareket edin. Her şeyi bilin, her konuda bilginiz olsun. Baktığınız, okuduğunuz her kitap sizlere bir şeyler kazandıracaktır. Mutlaka fırsat bulduğunu her anı kitap okumayla değerlendirin” cümlelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise maddi ve manevi olarak bu tür güzel projelerde yer almaktan her zaman mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Adıyaman ValiSİ Mahmut Çuhadar ise, kitap okumanın önemine değinerek, “Her okula bir kütüphane projesi. Bakanlığımızın belirlediği öğrenci başına 6. 6 kitap sayısında ilimiz 2.8 kitap sayısıyla çok gerideydi. Çok kısa süre içerisinde önce öğrenci başına 6.6 sayısına ulaştık, şimdi de öğrenci başına 10 kitap sayısına ulaşarak Türkiye’de ilk 3 il içerisinde yer aldık. Hedefimiz öğrenci başına 12 kitap sayısıyla Türkiye 1. olmak. Türkiye 1.si olsanız da kitaplar kitaplıklarda durduğu sürece sayısal olarak bir şey ifade etmez. Bundan dolayı gençlerimizin o kitapları mutlaka okumaları lazım. Her okulda bir kütüphane olması çok güzel bir kampanya fakat o kitapların muhakkak surette okunması lazım. Bizim neslimiz kitaba ulaşamazdı. Şimdiki neslin ulaşabileceği on binlerce kitap ve her okulda kütüphaneler var. Gençlerimiz zamanlarını boşa öldürmesinler, zaman ki bizim paha biçilmez varlığımızdır. Geçen bir günü satın almaya kalksanız, satın alamazsınız. Geçtiğiniz bir saati bile satın alamazsınız. O yüzden içinde bulunduğunuz zamanı ve geleceği çok iyi değerlendirmeniz lazım. Kitap okumak sizi dünyanın dört köşesine hatta başka evrenlere götürür. Kitapların kokusu, kitabın içindekiler cezbeder, içinde yaşarsınız ve hayat boyu da kalıcı olur. O yüzden kitap okumak farklıdır. Tavsiyem çok fazla kitap okumanız. Ayda birkaç kitap hedefi koyun kendinize ve o kitapları okuyun. Ancak o zaman biz tekemmül etmiş insan oluruz. Okuduğunuz kitapları da ayırt etmeyin. Bu güzel projeyi hayata geçiren milli eğitim müdürümüze, desteğini esirgemeyen belediye başkanımıza, rektörümüze ve milli eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kitapların, öğrencilere ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edilmesi ile program sonra erdi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Rektör Turgut’tan Kadir Gecesi mesajı
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Fayans deposundaki paletler alev alev yandı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Milletvekili Tutdere sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı
Husumetli komşular arasında kavga: 4 gözaltı
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi
Başkan Kılınç, STK temsilcilerinin fikirlerini dinledi
İl istihdam kurulu toplandı
İl istihdam kurulu toplandı
Tartıştığı karısının yakınları saldırdı
Tartıştığı karısının yakınları saldırdı
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kandemir partililerle buluştu
Kandemir partililerle buluştu
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Park halindeki otomobilin ses sistemleri çalındı
Öğrenciler doyasıya eğlendirildi
Öğrenciler doyasıya eğlendirildi
Erkan Kandemir: “Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir”
Erkan Kandemir: “Mahalle teşkilatlarımız davamızın bel kemiğidir”
Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar
Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar
Adıyaman’da gençlere büyük önem veriliyor
Adıyaman’da gençlere büyük önem veriliyor
Samsat’ta bayram taplaması yapılmaya başlandı
Samsat’ta bayram taplaması yapılmaya başlandı
Gazeteci Türkoğlu’nun acı günü
Gazeteci Türkoğlu’nun acı günü
Balık avcılarına göz açtırılmıyor
Balık avcılarına göz açtırılmıyor
Engelliler yalnız bırakılmadı
Engelliler yalnız bırakılmadı
Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
Adıyamanlı sporcular Havalı Silahlar Şampiyonasından 2 madalya ile döndü
Alacak verecek kavgasında 1 şahıs yaralandı
Alacak verecek kavgasında 1 şahıs yaralandı
Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi
Kırmızı ışık ihlali yapan şahsı uyarınca darp edildi
İki grup arasındaki tekmeli kavga: 1 yaralı
İki grup arasındaki tekmeli kavga: 1 yaralı
Sınava girecek olan engelli gencin yardımına trafik polisleri yetişti
Sınava girecek olan engelli gencin yardımına trafik polisleri yetişti
Şüpheli araç polisi alarma geçirdi
Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim