Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yaralı kerkenez tedaviye alındı

Adıyaman’da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine tedavisinin yapılması için teslim edildi.

04 Kasım 2021 Perşembe 16:34
1 Okunma
Yaralı kerkenez tedaviye alındı

Adıyaman’da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine tedavisinin yapılması için teslim edildi.

Adıyaman merkez Yenigüven köyü Şavi Mevkiinde kerkenez kuşu Burak Demirbay tarafından bulundu. Ayağı kırık ve kanadından yaralı olan kerkenez kuşunu eve getirerek besledi. Doğan cinsi kuş türlerinden birisi olan kerkenezin tedavisinin yapılması için Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Veteriner hekim kontrolünde alınan kerkenez kuşunun, Şanlıurfa’da bulunan Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ettirileceği öğrenildi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Muhabbet kuşunu bulana ödül
Muhabbet kuşunu bulana ödül
Otomobil şarampole savruldu: 1 yaralı
Otomobil şarampole savruldu: 1 yaralı
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
Adıyaman tanıtım günlerine hazırlanıyor
Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı
Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
Başkan Dağtekin: “AK Parti büyük bir aile"
Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
Meclis oturumu öncesi istişare toplantısı yapıldı
Adıyaman’da hayvan severlere müjde
Adıyaman’da hayvan severlere müjde
Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
Otomobil 2 ata çarptı: 4 yaralı
İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali desteği onayladı
İl Genel Meclisi, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’ne mali desteği onayladı
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
Adıyaman’a hekim müjdesi
Adıyaman’a hekim müjdesi
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
İkamet bahçesindeki motosiklet çalındı
Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu
Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu
Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
Besni’de seyir halindeki otomobil alev aldı
Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı
Kavga eden iki grup, polisleri görünce kayıplara karıştı
Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı
Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı
Turuş ve çevre köylerin muhtarları ortak açıklama yaptı
AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
AK Parti’nin ‘Teşkilat Akademisi’ başladı
Bilim adamından ’tarihi yeniden yazdıracak’ açıklamalar
Bilim adamından ’tarihi yeniden yazdıracak’ açıklamalar
Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
Adıyaman’ın tüm renkleri Cumhuriyet resepsiyonunda buluştu
Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
Doktor tedaviye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye etti
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Aydın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı
Milletvekili Tutdere’den 29 Ekim mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim