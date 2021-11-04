Yaralı kerkenez tedaviye alındı

Adıyaman’da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine tedavisinin yapılması için teslim edildi.

Adıyaman merkez Yenigüven köyü Şavi Mevkiinde kerkenez kuşu Burak Demirbay tarafından bulundu. Ayağı kırık ve kanadından yaralı olan kerkenez kuşunu eve getirerek besledi. Doğan cinsi kuş türlerinden birisi olan kerkenezin tedavisinin yapılması için Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Veteriner hekim kontrolünde alınan kerkenez kuşunun, Şanlıurfa’da bulunan Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ettirileceği öğrenildi.

iha