Yaralı kartal ve dağ keçisi ekiplere teslim edildi

Adıyaman’da doğada yaralı halde bulunan kartal ve dağ keçisi, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman’da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaban hayvanları ekiplere teslim edildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir haftalık olduğu öğrenilen yavru yaban keçisi çoban tarafından bulundu. Dağ keçisini eve götüren ve iki gün boyunca bakan duyarlı çoban daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Ekipler, duyarlı vatandaştan yavru dağ keçisini teslim aldı.

Kahta ilçesinde ise yine bir vatandaş Kahta ilçesi Arılı köyünde yaralı kartal buldu. Ekiplere haber veren duyarlı vatandaştan yaralı kartalı alan ekipler, gerekli tedavi ve rehabilitasyonları yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

iha