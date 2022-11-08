Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
4.360,28
ALTIN
1.019,40
DOLAR
18,59
STERLİN
21,48
EURO
18,75

YADES üyeleri geziyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarının en güzel örneklerini vatandaşlara sunan Adıyaman Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sosyal projelerine ara vermeden devam ediyor.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
08 Kasım 2022 Salı 16:35
15 Okunma
YADES üyeleri geziyor

Adıyaman Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi kapsamında Adıyaman'daki 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gezi programına devam ediyor.

Proje kapsamında Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle daha önce Safvan bin Muattal Türbesi'ne giden YADES üyesi 65 yaş üstü vatandaşlar, bu kez Şanlıurfa gezisine katıldı. Gerçekleştirilen kültürel gezi kapsamında ilk olarak Atatürk Barajı seyir tepesine çıkan Adıyamanlı vatandaşlar, daha sonra Hz. Eyyup Peygamber'in çile çektiği ve şifalı su kuyusunun bulunduğu Hz. Eyyup (as) Sabır Makamına giderek dua etti. Öğle yemeğini Hz. İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl'de yiyen heyet, Urfa Kalesi, Halil-ü Rahman Camii ve Tarihi Kapalı Çarşıyı gezdikten sonra şehre döndü.

Program sonunda memnuniyetlerini dile getiren YADES üyeleri, organizasyonu yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
YADES üyeleri Geziyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulum’dan İl Müftülüğü ‘ne temizlik malzemesi desteği
Ulum’dan İl Müftülüğü ‘ne temizlik malzemesi desteği
Vali Çuhadar’ın Babası Yaşar Çuhadar dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Vali Çuhadar’ın Babası Yaşar Çuhadar dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman üniversitesinde BİSTLAB açıldı
Adıyaman üniversitesinde BİSTLAB açıldı
Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar devam ediyor
Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar devam ediyor
Adıyaman’da usta öğreticiler özlük haklarını istiyor
Adıyaman’da usta öğreticiler özlük haklarını istiyor
Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri verildi
Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri verildi
Adıyaman'da başarılı polisler ödüllendirildi
Adıyaman'da başarılı polisler ödüllendirildi
Kıymaz: İşbirliği ve Dayanışmaya ihtiyaç var
Kıymaz: İşbirliği ve Dayanışmaya ihtiyaç var
e-Devlet Kapısı'nda yerel yönetimler Çalıştayı' düzenlendi
e-Devlet Kapısı'nda yerel yönetimler Çalıştayı' düzenlendi
Polislerin durdurduğu motosiklet çalıntı çıkınca sürücü gözaltına alındı
Polislerin durdurduğu motosiklet çalıntı çıkınca sürücü gözaltına alındı
Adıyaman'da Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor
Adıyaman'da Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor
Tutdere: Beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var
Tutdere: Beş yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var
Başkan Kılınç, Demokrasi Parkındaki çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Demokrasi Parkındaki çalışmaları inceledi
Bozgedik Köyü Camii ibadete açıldı
Bozgedik Köyü Camii ibadete açıldı
Başkan Torunoğlu: “Yarım kalan hikaye hayata geçiyor”
Başkan Torunoğlu: “Yarım kalan hikaye hayata geçiyor”
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Yolcunun üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi
Yolcunun üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirdi
Araca çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
Araca çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
Hırsızlar jandarmadan kaçamadı
Hırsızlar jandarmadan kaçamadı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bahçede görülen yılan yakalandı
Bahçede görülen yılan yakalandı
İki grup arasında yumruklu kavga: 5 gözaltı
İki grup arasında yumruklu kavga: 5 gözaltı
Yanan saman balyaları paniğe neden oldu
Yanan saman balyaları paniğe neden oldu
Otomobil istinat duvarına çarptı:2 yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı:2 yaralı
Adıyamanlılar, cumhuriyet coşkusunu Orhan Hakalmaz’la yaşadı
Adıyamanlılar, cumhuriyet coşkusunu Orhan Hakalmaz’la yaşadı
Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Park halindeki motorlar çalındı
Park halindeki motorlar çalındı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Adıyaman’da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı
Adıyaman’da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim