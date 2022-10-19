Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.883,79
ALTIN
976,48
DOLAR
18,59
STERLİN
20,95
EURO
18,20

Vücut yağından meme dokusu oluşturuldu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı bölümü tarafından meme kanseri nedeniyle meme dokusu alınan hastaya, kendi dokusundan meme yapılarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 14:06
3 Okunma
Vücut yağından meme dokusu oluşturuldu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı bölümü tarafından meme kanseri nedeniyle meme dokusu alınan hastaya, kendi dokusundan meme yapılarak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman’da yaşayan M.K (47), memesinde kitle olduğunu fark edip 2018 yılında başvurduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanın, yapılan biyopsi ve detaylı tetkiklerin ardından meme kanseri olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi kliniği tarafından tespit edilen kanser dokusu başarılı bir operasyon ile aldı. Ameliyat sonrası yaklaşık 8 ay boyunca kemoterapi kürlerinden sonra hastanın tedavisi sonlandırıldı.

Hasta M.K yeni bir meme dokusu yapılması isteğiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisine başvurdu.

Hastanın genç olması ve erken teşhis edilmesi göz önünde bulundurarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ana bilim dalı Başkanı ve Hastane Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan ve ekibi, hastaya 8 saat süren başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Başarılı geçen cerrahi operasyonun Adıyaman ve bölgemize öncülük edeceğini vurgulayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, “Memleketimizde sağlıkta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Orhan Fahri Demir ve ekibimizle oldukça başarılı geçen bir ameliyat gerçekleştirdik. 47 yaşındaki hastamız meme kanseri teşhisiyle hastanemize başvurmuş ve genel cerrahi hekimlerimiz mastektomi (göğsün alınması) ameliyatı yapılmıştır. Hastanın genç ve kanserinin erken teşhis edilmesi göz önünde bulundurarak hastaya yeni bir meme oluşturulmasına karar verdik. Hastanın alınan göğsünün yerine, DIEP Flep dediğimiz mikro cerrahi teknik ile karnındaki fazla yağlarından yeni bir meme oluşturduk” diye konuştu.

Kanser hastalarında psikolojinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başhekim Doğan, "Hastaların kanseri yenmesinde en önemli etken moral çünkü hastanın morali düşük olduğu zaman vücut savunma sistemi zayıflıyor ve kanser hücrelerine yenik düşüyor. Böyle bir durumdayken hastaların kaybettikleri göğüslerini geri kazandırmak çok daha önem arz etmektedir. Bu ameliyatın hastamızın toplumda kendini daha iyi hissetmesini, sosyal ve kişiler arası ilişkilerde özgüvenli ve mutlu olmasını sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Besni’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Adıyaman’da kaçak alkol ele geçirildi
Adıyaman’da kaçak alkol ele geçirildi
Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı
Polisin şüphelendiği motosiklet çalıntı çıktı
Atatürk Stadyumu’nda bakım çalışmaları başladı
Atatürk Stadyumu’nda bakım çalışmaları başladı
Başkan Torunoğlu: “Bu şehri birlikte yöneteceğiz”
Başkan Torunoğlu: “Bu şehri birlikte yöneteceğiz”
Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
Kaymakam Partal, pamuk hasadına katıldı
Kaymakam Partal, pamuk hasadına katıldı
Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 3’üncüsü oldu
Adıyaman TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 3’üncüsü oldu
Okullarda yangın tatbikatları sürüyor
Okullarda yangın tatbikatları sürüyor
Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması
Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması
Türkçe öğretmenlerle zümre toplantısı yapıldı
Türkçe öğretmenlerle zümre toplantısı yapıldı
İGC Başkanı Akbilek: “Haber siteleri için 90 günlük süreç başladı”
İGC Başkanı Akbilek: “Haber siteleri için 90 günlük süreç başladı”
Kıbrıs’taki Adıyamanlılardan birlik ve beraberlik günü
Kıbrıs’taki Adıyamanlılardan birlik ve beraberlik günü
Öğrenci velililerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Öğrenci velililerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Adıyaman Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Adıyaman Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Alperen Ocaklarında görev değişimi
Alperen Ocaklarında görev değişimi
Motosiklet sürücülerine kask denetimi
Motosiklet sürücülerine kask denetimi
Adıyaman’da ‘hıza’ geçiş yok
Adıyaman’da ‘hıza’ geçiş yok
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı
Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’ın içme suyu şebeke hatları yenilenecek
Adıyaman’ın içme suyu şebeke hatları yenilenecek
Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı
Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı
Adıyaman’da sıkı denetim
Adıyaman’da sıkı denetim
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman’da yol verme kavgasına polis müdahalesi
Adıyaman’da yol verme kavgasına polis müdahalesi
AK Parti İl Başkanı Dağtekin: “Adıyaman’da 2023’ün rüzgarı esiyor”
AK Parti İl Başkanı Dağtekin: “Adıyaman’da 2023’ün rüzgarı esiyor”
Muhtardan hemzemin geçit ve üst geçit tepkisi
Muhtardan hemzemin geçit ve üst geçit tepkisi
‘Sen Yoktun Sessiz Çığlık’ adlı tiyatro oyununa büyük ilgi
‘Sen Yoktun Sessiz Çığlık’ adlı tiyatro oyununa büyük ilgi
Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
Adıyaman’da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim