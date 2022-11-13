Veteriner Yusuf Işık, Kuduz tüm memeli hayvanlarda görülen bir durum

Veteriner Hekim Yusuf Işık "Kuduz hastalığı virüs bazlı bir hastalık, enfeksiyon kuduz evcil ve vahşi hayvanlarda ortaya çıkabilecek hastalıktır. Maalesef insanlara bulaşabilen zor bir hastalık kuduz hastalığı ölümcül bir hastalık bunda erken teşhisin yapılması hayati önem taşımakta herhangi bir ısırma veya tırmalama olduğu zaman kesinlikle en kısa süre içerisinde sağlık kuruluşuna gidere kuduz aşı olmak gerekiyor" dedi.

Kuduz Tüm Memeli Hayvanlarda Görülen Bir Durum

Vatandaşlara önemli uyarlarda bulunan Işık,"Sahiplenen bir hayvan 4-5 aylık olduğunda kuduz aşısı dönemi başlar. Kuduz dediğimizde aklımıza sadece köpekler gelmesin kuduz tüm memeli hayvanlar görülen bir durum onun için evcil hayvan besleyenlerin mutlaka hayvanlarına kuduz aşısı yaptırmaları gerekiyor. Bunları söylememizin amacı vatandaşlarımızın kuduza yakalanmasını önlemek amacıyla söylüyoruz. Eğer evde hayvanımızda kuduz vakası olmuşsa ev halkına karşı ısırma ve tırmalama olmasa bile tedbir amaçlı ev sakinlerine kuduz aşısı yapılmalıdır. Kuduz hayvanların salyaları ve tükürükleri ile bulaşması mümkün aşı yaptırmakta fayda var. Eğer evimizde hayvan besliyorsak kuduzun belirtileri anı huy değişimi, mamadan kesilme, sudan kesilme, varsa bunlar kuduzun belirtileridir. Eğer ısırma veya tırmalama olursa sabunla bol su ile ısırılan bölgeyi yıkamalıyız.Bugüne kadar ilimizde bulunan sokak hayvanlarımızda herhangi bir kuduz vakası karşımıza çıkmadı. Zaten biz Adıyaman Belediyesi olarak sokaktaki hayvanlarımıza kuduz aşılarını düzenli bir şekilde yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızın bakımlarını, tedavilerini kontrollerini yapıyoruz. "dedi.



Kaynak:PHA