Vatandaşlar mobil deprem simülasyonunda depremi yaşadı

AFAD Mobil Deprem Simülasyonuna vatandaşlara depremi yaşattı.

AFAD Mobil Deprem Simülasyon tırı Adıyaman’da vatandaşlara ve öğrencilere, afetlerdeki doğru davranış şekilleri anlatılıyor. Mobil tır, ’2022 Yılının afet tatbikat yılı’ kapsamında Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesinde kuruldu.

Mobil Deprem Simülasyon Tır’ında bireylerin afet anı için doğru refleks uygulaması, gerçeğe en yakın deprem tecrübesini sunuluyor. Elazığ ve İzmir Depremlerindeki depremin büyüklüğünde simülasyon ile vatandaşlar gerçeğe yakın deprem yaşadı.

Vatandaşlar, deprem simülasyonunda depremi gerçek gibi yaşadıklarını ve 1. Derece deprem bölgesinde olan Adıyaman’da bu etkinlik ile faydalı bilgiler aldıklarını söyledi. AFAD Mobil Deprem Simülasyonuna gelen bir çok vatandaş ise AFAD Gönüllüsü olarak kayıtlarını yaptırdı.

iha