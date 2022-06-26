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Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın 6 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen’in sünnet düğünü için valilik makam aracını tahsis etti.

26 Haziran 2022 Pazar 17:11
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Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın 6 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen’in sünnet düğünü için valilik makam aracını tahsis etti.

Öğle saatlerinde Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen makam aracı, şehidin 6 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen’i evinden alarak davetlilerin araçlarının katılımı, jandarma ve polis eskortu eşliğinde şehir turu atarak düğünün yapılacağı salona getirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, sünnet düğünü için tahsis ettiği makam arabası önünde Muhammed Eymen’le fotoğraf çektirdi. Konvoy sonrası minik Muhammed Eymen, davetlilerin alkışları eşliğinde salona geçerek kendisine ayrılan sandalyeye oturdu.

Vali Mahmut Çuhadar, Muhammed Eymen’e Cumhuriyet altını takarak çeşitli hediyeler verdi.

Muhammed Eymen’e Allah’tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Şehidimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti, hem milletimizin hem de bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Allah Muhammed Eymen’e sağlıklı bir ömür versin ve vatana millete ve tüm insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmeyi nasip etsin. Biz onun mutlu gününde yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün sünnet törenini gerçekleştirdik. İnşallah darısı evliliğine olsun. Rahat uyu, gözün arkada kalmasın ey şehidim, emanetin emanetimizdir. Bu vesile ile kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın eşi Ceyda Kılınç, ise, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ve makam aracını tahsis eden valimize ve tüm misafirlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Mahmut Çuhadar’ın da eşlik ettiği konvoy şehir turu atarak Muhammed Eymen’i evine bıraktı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın 6 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen’in sünnet düğününe Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, şehidin ailesi ve akrabaları ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 26.06.2022 20:27
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