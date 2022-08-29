Galeriler Yazarlar
Adıyaman 36
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.143,37
ALTIN
1.009,74
DOLAR
18,19
STERLİN
21,28
EURO
18,18

Vali Mahmut Çuhadar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:22
2 Okunma
Vali Mahmut Çuhadar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, aziz milletimizin şanlı tarihimizdeki sayısız zaferlerinden biri olan, her türlü imkana sahip işgalci güçlere karşı şanlı bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadığın ifade etti.

Çuhadar mesajında, “Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan, Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve İstiklal Mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını ‘Zafer Haftası’ olarak büyük bir gururla kutlamaktayız.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir.’ 30 Ağustos Zafer Bayramı da milletimizin ve ordumuzun büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bu zaferle birlikte ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçler, aziz milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmış ve hezimete uğramışlardır.

Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Her karışı kanla sulanmış bu vatanın kahraman evlatları olduğu sürece tarihin en şerefli milleti yeni destanlar yazmaya devam edecektir. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla, ecdadımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu inanç ve coşkuyla, iki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde ebedi başbuğ Sultan Alparslan’ı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad ediyor, kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bizlere bu toprakları vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın Zafer Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.08.2022 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çetintepe Barajı’nın ülke ekonomisine 320 milyon TL katkı sağlayacak
Çetintepe Barajı’nın ülke ekonomisine 320 milyon TL katkı sağlayacak
Başkan Dağtekin’den, 30 Ağustos mesajı
Başkan Dağtekin’den, 30 Ağustos mesajı
Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Jandarma hem tarihi eser hem uyuşturucu ele geçirdi
Jandarma hem tarihi eser hem uyuşturucu ele geçirdi
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan 30 Ağustos mesajı
ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın’dan 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın’dan 30 Ağustos mesajı
Hintli turistler Nemrut Dağı’nda
Hintli turistler Nemrut Dağı’nda
Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor
Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor
Adıyaman’a tam teşekküllü hayvan hastanesi kazandırılıyor
Adıyaman’a tam teşekküllü hayvan hastanesi kazandırılıyor
Aniden açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aniden açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Alkollü sürücü kazaya neden oldu
Alkollü sürücü kazaya neden oldu
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Ankara’da kaybolan şahıs Adıyaman’da aranıyor
Ankara’da kaybolan şahıs Adıyaman’da aranıyor
Anız yangınında motosiklet küle döndü
Anız yangınında motosiklet küle döndü
Samsat Kaymakamı şehit ailesini ziyaret ederek göreve başladı
Samsat Kaymakamı şehit ailesini ziyaret ederek göreve başladı
Adıyaman’da bina yangınında 3 kişi dumandan zehirlendi
Adıyaman’da bina yangınında 3 kişi dumandan zehirlendi
Romanyalı bilim insanları, Rektör Turgut ile bir araya geldi
Romanyalı bilim insanları, Rektör Turgut ile bir araya geldi
Köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor
Köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu
Motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı
Motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı
Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman’da başladı
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman’da başladı
Çocuk evlerinde kalan çocuklar karate turnuvasından başarıyla döndü
Çocuk evlerinde kalan çocuklar karate turnuvasından başarıyla döndü
Akedaş’tan bakım onarım çalışması
Akedaş’tan bakım onarım çalışması
ADIMEK öğrencilerinden kapanış programı
ADIMEK öğrencilerinden kapanış programı
ATSO seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacak
ATSO seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacak

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim