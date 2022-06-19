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Vali Mahmut Çuhadar’dan şehit babalarına ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerin kıymetli babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

19 Haziran 2022 Pazar 17:29
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Vali Mahmut Çuhadar’dan şehit babalarına ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar’la birlikte Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerin kıymetli babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Babalar Günü dolayısıyla ilk olarak 27 Haziran 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kaplan operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül’ü babası Ali Gül’ü ziyaret etti.

Ziyarette Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül’ün Babası Ali Gül’e çiçek takdim ederek babalar günün kutlayan Vali Mahmut Çuhadar, aileyle bir süre sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Şırnak İl Jandarma Milli Tabur Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 12 Haziran 2005 tarihinde görev hazırlığı yaparken koğuşta kendisine zimmetli silahın ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Abdulsemet Demir’in babası Yusuf Demir’in Babalar gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve Eşi Serinay Çuhadar’ın Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programının son bölümünde Şırnak’ta vatani görevini yaparken 1 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Piyade Er Çelebi Öztekin’in babası Hüseyin Öztekin’i ziyaret ederek çiçek takdim edip Babalar Gününü kutladı.

Gerçekleşen ziyaretlerde şehit babaları ile sohbet ederek çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, kahraman şehitlerin kıymetli emanetleri olan babalarının Babalar Gününü kutladı. Şehitlerin kardeş ve akraba çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kucağına alan Vali Çuhadar ve eşi, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerin vatan uğruna yaptığı fedakarlığı asla unutmayacaklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, “Babalar Günü dolayısıyla bugün bin bir emekle yetiştirdikleri ciğerparelerini aziz vatanımızın bekası ve şanlı bayrağımız için feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babalarını ziyaret ettik.

Bizler bugün bu cennet vatan üzerinde özgürce yaşıyor ve bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak bunu şehitlerimize ve onları yetiştiren analara ve babalara borçluyuz. Babalar Günü’nde ciğerparesini koklayamamanın hüznünü yaşayan yüreği yaralı şehit annelerimizi ve babalarını ziyaret ederek onların nazarında tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlamak istedik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman yanlarındadır. Şanlı Bayrağımız semalardan inmesin, Ezan-ı Muhammed’i dinmesin, vatan bölünmesin, millet ve devlet ilelebet payidar olsun diyerek en büyük varlıkları canlarını bu değerler uğruna toprağa veren ve şehadete erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun” diye konuştu.

Kaynak: iha
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