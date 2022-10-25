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Vali Mahmut Çuhadar, Bebek ve Akyazı köylüleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunları yerinde tespit etmek ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ile taleplerini dinliyor.

25 Ekim 2022 Salı 17:35
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Vali Mahmut Çuhadar, Bebek ve Akyazı köylüleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sorunları yerinde tespit etmek ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ile taleplerini dinliyor.

Vali Mahmut Çuhadar, ziyaretler çerçevesinde Adıyaman merkeze bağlı Bebek ve Akyazı köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulunup, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Gerçekleşen köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaretlerine Bebek köyü ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, burada köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarette köy muhtarından köyün genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Akyazı köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, köy meydanında köy muhtarı ve vatandaşlar ile sıcak sohbetler gerçekleştirerek köyün ihtiyaç ve talepleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Akyazı ilkokulunu da ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okulun ihtiyaç ve talepleriyle ilgili köy muhtarından bilgi alarak, öğrencilerle sohbet etti.

Köylerin mevcut yaşam koşullarını iyileştirerek vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla devlet olarak elimizden geldiği ölçüde imkanları yerinde kullanarak öncelik arz eden işleri tamamlama gayretinde olduklarını ve çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, ilgili kurum müdürlerine talimat vererek vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi noktasında gereken çalışmaların yapılmasını istedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylü vatandaşlar ise, köylerinin sorunlarının çözümüne ilişkin gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Çuhadar’a teşekkür etti.

Kaynak: iha
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