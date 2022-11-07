Vali Çuhadar’ın Babası Yaşar Çuhadar dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Kastamonu Valisi Avni Çakır, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ak Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ak Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı , Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Adıyaman Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman il ve ilçe kaymakamları parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İshaklı Camisinde kılınan öğlen namazı, alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.



Kaynak:PHA